İstanbul'daki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBB'yi savundu: Olur böyle şeyler
İstanbullular dünden bu yana karla mücadele etmeye çalışıyor. Arabalarıyla yollarda kalan vatandaşlar, saatlerce yardım gelmesini bekledi. İBB ekiplerinin tuzlama yapmamasına tepki gösteren bir paylaşım yaptıktan sonra silen ve kendisine 'Neden sildin' diye soran vatandaşlara 'İt sürüsü' diyen Fatih Altaylı, İBB'nin sınıfta kalmasını 'Arada olur böyle şeyler' diyerek savundu.
İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı günler ve hatta haftalar öncesinden sıklıkla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deklare edilirken, İBB bu sınavı geçemeyerek adeta İstanbulluları yalnızlığa terk etti. Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında İBB'nin bu beceriksizliğini'Olur böyle şeyler' diyerek geçiştirdi.
FATİH ALTAYLI'DAN İBB SAVUNMASI: OLUR BÖYLE ŞEYLER!
İstanbul'daki kar yağışı İBB'nin vurdumduymaz tavrı ile birleşince ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İBB'nin tuzlama yapmamasını eleştirip sonra, apar topar paylaşımı silen Altaylı, İBB'nin skandal yönetimine övgüler dizdi.
Altaylı, "İstanbul böyle kar görmedi diyorlar. Metrekareye ne kadar yağdı santim santim ölçmedim ama İstanbullu daha önce de böyle kar felaketleri ve bağlı olarak sefaletleri yaşadı. O yüzden de kimseye kızmamayı öğrendim. Arada oluyor böyle şeyler. En büyük, en modern kentleri bile doğa esir alabiliyor." sözleriyle İstanbul'un felç olmasına neden olan İBB yönetimine plaket vermediği kaldı.
İstanbul'da binlerce vatandaş arabalarında yahut yollarda mahsur kaldı. Üstüne bir de kendi araçlarını kullanmayan vatandaşları hesaba katmayan İBB toplu ulaşımda seferleri artırmak yerinde seferleri azaltınca ortaya kaos manzarası çıktı. Ana arterlerde tuzlama yapmayan İBB, tehlikeye zemin hazırladı.
AĞIZ DOLUSU KÜFÜRLER
İBB ekiplerinin Barbaros Bulvarı mevkiinde tuzlama yapmamasına tepki gösteren Fatih Altaylı, yaptığı paylaşımı sildikten sonra tepki gösterenlere, “Niye sildin" diye soran yavşak güruha yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü” ifadelerini kullandı.