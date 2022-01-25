Gündem İstanbuldaki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBByi savundu Olur böyle şeyler
POLİTİKA

İstanbul'daki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBB'yi savundu: Olur böyle şeyler

İstanbullular dünden bu yana karla mücadele etmeye çalışıyor. Arabalarıyla yollarda kalan vatandaşlar, saatlerce yardım gelmesini bekledi. İBB ekiplerinin tuzlama yapmamasına tepki gösteren bir paylaşım yaptıktan sonra silen ve kendisine 'Neden sildin' diye soran vatandaşlara 'İt sürüsü' diyen Fatih Altaylı, İBB'nin sınıfta kalmasını 'Arada olur böyle şeyler' diyerek savundu.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbuldaki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBByi savundu: Olur böyle şeyler
Fatih Altaylı.

İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı günler ve hatta haftalar öncesinden sıklıkla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deklare edilirken, İBB bu sınavı geçemeyerek adeta İstanbulluları yalnızlığa terk etti. Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında İBB'nin bu beceriksizliğini 'Olur böyle şeyler' diyerek geçiştirdi.

FATİH ALTAYLI'DAN İBB SAVUNMASI: OLUR BÖYLE ŞEYLER!

İstanbul'daki kar yağışı İBB'nin vurdumduymaz tavrı ile birleşince ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İBB'nin tuzlama yapmamasını eleştirip sonra, apar topar paylaşımı silen Altaylı, İBB'nin skandal yönetimine övgüler dizdi.

  • Altaylı, "İstanbul böyle kar görmedi diyorlar. Metrekareye ne kadar yağdı santim santim ölçmedim ama İstanbullu daha önce de böyle kar felaketleri ve bağlı olarak sefaletleri yaşadı. O yüzden de kimseye kızmamayı öğrendim. Arada oluyor böyle şeyler. En büyük, en modern kentleri bile doğa esir alabiliyor." sözleriyle İstanbul'un felç olmasına neden olan İBB yönetimine plaket vermediği kaldı.
İstanbul'da binlerce vatandaş arabalarında yahut yollarda mahsur kaldı. Üstüne bir de kendi araçlarını kullanmayan vatandaşları hesaba katmayan İBB toplu ulaşımda seferleri artırmak yerinde seferleri azaltınca ortaya kaos manzarası çıktı. Ana arterlerde tuzlama yapmayan İBB, tehlikeye zemin hazırladı.

AĞIZ DOLUSU KÜFÜRLER

İBB ekiplerinin Barbaros Bulvarı mevkiinde tuzlama yapmamasına tepki gösteren Fatih Altaylı, yaptığı paylaşımı sildikten sonra tepki gösterenlere, “Niye sildin" diye soran yavşak güruha yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü” ifadelerini kullandı.

İstanbul 'hayalet şehir'e döndü
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İstanbul 'hayalet şehir'e döndü
Basınekspres'te yola bırakılan araçlar havadan fotoğraflandı.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi
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İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler.
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Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
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Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
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O anlar böyle görüntülendi.
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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi
İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de otel fırsatçılığı: Karda mahsur kalanlar geceyi camilerde geçirdi
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İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı.
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Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.
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Kalacak yer bulamayanlar geceyi camilerde geçirdi.
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\"OTEL SAHİPLERİNİN YAPTIKLARI FIRSATÇILIK\" <br><br>Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, \"Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik.
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Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor\" dedi.
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\"BU KADAR DA OLMAZ Kİ\" <br><br>Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, \"Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camiide geçirdik\" diye konuştu.<br>
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Dün saat 14.00'da beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, \"Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an\" diye konuştu.
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Otel bulmadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise \"Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'de geri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim\" dedi.<br>
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Arnavutköy'de otel fırsatçılığı: Karda mahsur kalanlar geceyi camilerde geçirdi
Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi.
12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

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Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
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Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim

İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. İBB'nin önünde çektiği videoyu paylaşan bir vatandaş, "Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
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