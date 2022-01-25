İstanbul'daki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBB'yi savundu: Olur böyle şeyler

İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı günler ve hatta haftalar öncesinden sıklıkla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deklare edilirken, İBB bu sınavı geçemeyerek adeta İstanbulluları yalnızlığa terk etti. Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında İBB'nin bu beceriksizliğini 'Olur böyle şeyler' diyerek geçiştirdi.

FATİH ALTAYLI'DAN İBB SAVUNMASI: OLUR BÖYLE ŞEYLER!

İstanbul'daki kar yağışı İBB'nin vurdumduymaz tavrı ile birleşince ortaya akılalmaz görüntüler çıktı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İBB'nin tuzlama yapmamasını eleştirip sonra, apar topar paylaşımı silen Altaylı, İBB'nin skandal yönetimine övgüler dizdi.

Altaylı, "İstanbul böyle kar görmedi diyorlar. Metrekareye ne kadar yağdı santim santim ölçmedim ama İstanbullu daha önce de böyle kar felaketleri ve bağlı olarak sefaletleri yaşadı. O yüzden de kimseye kızmamayı öğrendim. Arada oluyor böyle şeyler. En büyük, en modern kentleri bile doğa esir alabiliyor." sözleriyle İstanbul'un felç olmasına neden olan İBB yönetimine plaket vermediği kaldı.

İstanbul'da binlerce vatandaş arabalarında yahut yollarda mahsur kaldı. Üstüne bir de kendi araçlarını kullanmayan vatandaşları hesaba katmayan İBB toplu ulaşımda seferleri artırmak yerinde seferleri azaltınca ortaya kaos manzarası çıktı. Ana arterlerde tuzlama yapmayan İBB, tehlikeye zemin hazırladı.

AĞIZ DOLUSU KÜFÜRLER

İBB ekiplerinin Barbaros Bulvarı mevkiinde tuzlama yapmamasına tepki gösteren Fatih Altaylı, yaptığı paylaşımı sildikten sonra tepki gösterenlere, “Niye sildin" diye soran yavşak güruha yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 7 İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. O anlar böyle görüntülendi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden askeri helikopterle hasta sevk edildi İstanbul Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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