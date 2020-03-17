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POLİTİKA

İstanbul’daki liderler zirvesi telekonferansla

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki zirvede, Avrupa kapılarına dayanan göçmen meselesi kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Zirvede İdlib ve Türkiye-AB ilişkileri de masaya yatırılacak. Liderler Koronavirüse karşı tedbirleri de paylaşacaklar.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Göçmen krizi konusunda 17 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze planlanan liderler zirvesi koronavirüs nedeniyle telekonferans ile gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak.

Daha önce İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan, ancak koronavirüs tedbirleri sebebiyle telekonferans aracılığıyla yapılacak zirvede Avrupa kapılarına dayanan mülteci meselesi kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 18 Mart 2016 yılında Türkiye-AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının gündeme geleceği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı anlaşma kapsamında AB’nin Türkiye’ye vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve AB’ye katılım için yeni fasılların açılması ve mali yardımlar gibi taahhütleri hatırlatacak.

YUNANİSTAN’DAKİ ZULÜM

  • Liderler göçmenler konusunda ise Türkiye’nin sınırları açma kararı sonrasında Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramını ele alacak. Erdoğan’ın, Türkiye’nin mülteciler konusunda tüm görevlerini yerine getirdiği ve bundan sonra yükü tek başına kaldıramayacağını yinelemesi bekleniyor.

Bazı AB ülkelerinin sığınmacı çocukların ülkelerine kabulüne ilişkin aldığı kararların da zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Almanya’nın da önerisini bulunuyor. Zirvede Erdoğan’ın Almanya Şansölyesi Merkel’e bu ifadesini de sorması bekleniyor.

Yunan güçleri sınırdaki mültecilere eziyet ediyor.

ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

İdlib’den mülteci akınının durdurulması ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgede oluşturulacak çalışmaların ele alınacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteciler için güvenli bölgenin oluşturulması konusunda AB’nin daha fazla rol alması ve söz konusu bölgenin maliyeti için destek talebini bir defa daha vurgulayacak. Erdoğan, İdlib’de mülteciler için yapımı devam eden briket evler için bilgilendirme yapıp Almanya ve Fransa liderlerine ‘Elinizi taşın altına koyun’ çağrısını yineleyecek.

VİRÜSTE TECRÜBE PAYLAŞIMI

  • Merkel ve Macron’un mülteci akını konusundaki AB’nin endişelerini anlatacağı zirvede, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ile Libya’daki gelişmelerin de gündemde olacağı belirtiliyor. Zirvede tüm dünyada hızla yayılan salgın için alınması gereken ortak önlemler ve ortak eylem planları liderler tarafından masaya yatırılacak. Liderler bu konu hakkında aldıkları tedbirleri paylaşacaklar.

SALGIN SONRASI İLK OLACAK

İstanbul’da yüz yüze yapılması planlanan zirve, yeni tip korona virüsü nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek. Bugün öğleden sonra gerçekleşmesi planlanan zirve, korona salgını sonrasında bir ilk olacak.

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