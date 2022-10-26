İstanbullular dikkat! Altı ilçede sular kesilecek: İki ilçede 9 saat su akmayacak

GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 24102022 11:00:00 - 24102022 16:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 24102022 09:00:00 - 24102022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 24102022 11:00:00 - 24102022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 24102022 09:00:00 - 24102022 17:00:00 saatleri arasında AboneŞube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1684., 1687., 1688. sk bölgelerinde 24102022 09:00:00 - 24102022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ARAS, AYÇİÇEĞİ, BİRLİK, MENEMEN, ÜLKÜ sk bölgelerinde 24102022 09:30:00 - 24102022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Anadolu Yakasında ise Pendik, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir gibi ilçelerde kesinti yaşanacak.

Yapılan planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı veya arıza durumlarından kaynaklı olarak elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul elektrik kesintisi arıza listesi yayımlandı. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un birçok ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Belirli saatler arasında yapılan kesintinin hangi zamanlarda olacağı merak ediliyor. Peki, 24 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ kesinti listesi...



