İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

16:4410/10/2025, Cuma
IHA
İşte 12 Ekim Pazar günü kapatılacak yollar.
İşte 12 Ekim Pazar günü kapatılacak yollar.

İstanbul’da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş’ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi.




#İstanbul
#trafik
#kapalı yollar
