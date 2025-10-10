Yeni Şafak
İstanbul'da sahte fatura soruşturması: 25 şüpheli gözaltına alındı

10:0710/10/2025, Cuma
DHA
Sahte faturalarla 127 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar
İstanbul'da 369 kişiden muvafakatname alarak sahte fatura düzenleyen şüphelilerin 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalandı, 6 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardımcı olacaklarını söyleyen şüphelilerin, bu kişilere kredi tahsis etmiş gibi işlem yaparak ürün satışı gerçekleştirilmiş gibi fatura düzenledikleri belirlendi.

Sahte faturalarla 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı

Düzenlenen bu sahte faturaların bedellerinin tahsili için icra müdürlüklerine dilekçeler verdirildiği, toplamda 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvafakatname sunduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 127 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

10 Ekim günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 25 şüphelinin yakalandığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




#İstanbul
#sahte fatura
#gözaltı
