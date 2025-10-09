Yeni Şafak
Otoyolda tarihi operasyon: 100 kilo uyuşturucu cipin bagajında bulundu

22:119/10/2025, Perşembe
IHA
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolunda bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, cipin bagajına gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şehrin tarihine en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu F.Y.H. (36) isimli şahsın kullandığı araç, Anadolu Otoyolunda durduruldu. Yapılan aramada cipin bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şehrin tarihine en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında şüpheli gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.



