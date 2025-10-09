Devlet hastanesinde rüşvet skandalı: Parayla uyuşturucu ve alkol testi sonuçlarını değiştirmişler

Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma çerçevesinde, hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20 bin ila 30 bin lira arasında rüşvet alarak; Denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren şahısların sonuçlarını sistem üzerinden değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan kişilerin kan testlerindeki alkol oranını değiştirdikleri, özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli olan doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle ettikleri tespit edildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınarak çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Nevşehir başta olmak üzere Ürgüp ve Gülşehir ilçeleri ile Kayseri ilinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.











