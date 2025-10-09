İzin belgeleri üzerinden rüşvet almışlar!

Soruşturma kapsamında, 2’si ihraç, 1’i emekli bakanlık personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si ilgili firmaların yetkilisi 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Kalan 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın, izin belgelerinin yanı sıra bazı şirketlerin bakanlıkla yaptığı hizmet tedarik sözleşmelerine kadar genişleyebileceği değerlendiriliyor. Müfettiş raporunda, “izin belgesi düzenlenmesi” sürecinin şirketlerin yüklenici personel izinleriyle kesiştiği tespit edildi. Bu kapsamda, soruşturmanın ikinci aşamasında “kurum dışı menfaat ağı” iddialarının da derinleştirileceği öğrenildi. MASAK tarafından şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde de inceleme yürütülüyor.