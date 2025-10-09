Yeni Şafak
İzin belgeleri üzerinden rüşvet almışlar!

İzin belgeleri üzerinden rüşvet almışlar!

04:009/10/2025, Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu, personel izin belgelerinin hazırlanması ve onay süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında kurum içi yazışmalar, elektronik izin takip sistemleri ve banka hesap hareketleri detaylı incelendi. Bulgular, “belge onay yetkisini” kötüye kullanan bazı görevlilerin sistem dışı yollarla izin belgesi düzenleyip menfaat sağladığını ortaya koydu.

BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, 2’si ihraç, 1’i emekli bakanlık personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si ilgili firmaların yetkilisi 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Kalan 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın, izin belgelerinin yanı sıra bazı şirketlerin bakanlıkla yaptığı hizmet tedarik sözleşmelerine kadar genişleyebileceği değerlendiriliyor. Müfettiş raporunda, “izin belgesi düzenlenmesi” sürecinin şirketlerin yüklenici personel izinleriyle kesiştiği tespit edildi. Bu kapsamda, soruşturmanın ikinci aşamasında “kurum dışı menfaat ağı” iddialarının da derinleştirileceği öğrenildi. MASAK tarafından şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde de inceleme yürütülüyor.



