Kasım 2025 celbi için geri sayım: Askerlik Yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sevk tarihleri ve sınıflandırma detayları

Yüz binlerce asker adayı gözünü Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Kasım celbinde askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı, sınıflandırma işlemlerinin hangi aşamada olduğu ve sonuçların nasıl öğrenileceği büyük merak konusu. Yedek subay, astsubay ve er adayları e-Devlet üzerinden yer bilgilerini görüntülemeye hazırlanıyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanacak, sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte MSB’nin açıklamaları, e-Devlet sorgulama ekranı ve Kasım celbiyle ilgili tüm ayrıntılar...

MSB Kasım 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askeralma Genel Müdürlüğü’nün (ASAL) yayımladığı duyuruya göre; 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama işlemlerini tamamlayan, askerlik hizmet tercihini ve celp tercihlerini yapan yükümlüler, 27 Ekim itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Bu tarihten itibaren yükümlüler, sevk belgesini de sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden alabilecek.

Askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? Kasım celbi kapsamında sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet üzerinden duyurulacak. Adayların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için aşağıdaki adımları izlemeleri yeterli: - www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresine giriş yapın. - T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. - “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” veya “Sınıflandırma Sonucu Öğrenme” sekmesini seçin. - Açılan sayfada askerlik yeri, sınıfı ve sevk tarihi bilgilerinizi görebilirsiniz.

e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek yeni şifre alabiliyor.

2025 Kasım askerlik sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre Kasım 2025 celp dönemi kapsamında yükümlüler aşağıdaki tarihlerde silah altına alınacak:

Yedek Subay / Yedek Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Kasım 2025 Er (2. Grup): 4 Aralık 2025 Er (3. Grup): 8 Ocak 2026

Bu tarihlerde birliklerine teslim olacak yükümlüler için yol ve izin süreleri de e-Devlet sisteminde ayrı olarak görüntülenebilecek.

Sınıflandırma işlemine girmeyenlere önemli uyarı

Yoklamasını yaptırdığı hâlde askerlik hizmet tercihini veya celp tercihini yapmayan, ertelemesi sona eren ya da bedelli/dövizli hizmet kapsamından çıkarılan yükümlüler, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre sınıflandırılacak. Ayrıca, yedek subay veya astsubay adaylığında mazeretsiz olarak bakaya kalanlar, doğrudan er statüsünde askere sevk edilecek.



Sonuçların açıklanmasının ardından ne yapılmalı? Sonuçlar açıklandıktan sonra yükümlüler: Birlik bilgilerini dikkatle incelemeli, Sevk belgesini e-Devlet üzerinden almalı, Teslim tarihinde birliklerine zamanında katılmalı. Teslim tarihini kaçıran veya geç giden yükümlüler, bakaya durumuna düşeceği için yasal işlemle karşılaşabilir.