Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kasım 2025 celbi için geri sayım: Askerlik Yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sevk tarihleri ve sınıflandırma detayları

Kasım 2025 celbi için geri sayım: Askerlik Yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sevk tarihleri ve sınıflandırma detayları

19:308/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yüz binlerce asker adayı gözünü Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Kasım celbinde askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı, sınıflandırma işlemlerinin hangi aşamada olduğu ve sonuçların nasıl öğrenileceği büyük merak konusu. Yedek subay, astsubay ve er adayları e-Devlet üzerinden yer bilgilerini görüntülemeye hazırlanıyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanacak, sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte MSB’nin açıklamaları, e-Devlet sorgulama ekranı ve Kasım celbiyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kasım celbi için gözler MSB’den gelecek açıklamada. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. Yedek subay, astsubay ve er adayları e-Devlet üzerinden sorgulama için hazırlanıyor. İşte askerlik yerleriyle ilgili tüm ayrıntılar…



MSB Kasım 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askeralma Genel Müdürlüğü’nün (ASAL) yayımladığı duyuruya göre; 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama işlemlerini tamamlayan, askerlik hizmet tercihini ve celp tercihlerini yapan yükümlüler, 27 Ekim itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.


Bu tarihten itibaren yükümlüler, sevk belgesini de sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden alabilecek.


Askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Kasım celbi kapsamında sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet üzerinden duyurulacak. Adayların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için aşağıdaki adımları izlemeleri yeterli:

- www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresine giriş yapın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

- “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” veya “Sınıflandırma Sonucu Öğrenme” sekmesini seçin.

- Açılan sayfada askerlik yeri, sınıfı ve sevk tarihi bilgilerinizi görebilirsiniz.


e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek yeni şifre alabiliyor.


2025 Kasım askerlik sevk tarihleri


Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre Kasım 2025 celp dönemi kapsamında yükümlüler aşağıdaki tarihlerde silah altına alınacak:


Yedek Subay / Yedek Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Kasım 2025

Er (2. Grup): 4 Aralık 2025

Er (3. Grup): 8 Ocak 2026


Bu tarihlerde birliklerine teslim olacak yükümlüler için yol ve izin süreleri de e-Devlet sisteminde ayrı olarak görüntülenebilecek.


Sınıflandırma işlemine girmeyenlere önemli uyarı


Yoklamasını yaptırdığı hâlde askerlik hizmet tercihini veya celp tercihini yapmayan, ertelemesi sona eren ya da bedelli/dövizli hizmet kapsamından çıkarılan yükümlüler, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre sınıflandırılacak.

Ayrıca, yedek subay veya astsubay adaylığında mazeretsiz olarak bakaya kalanlar, doğrudan er statüsünde askere sevk edilecek.



Sonuçların açıklanmasının ardından ne yapılmalı?

Sonuçlar açıklandıktan sonra yükümlüler:

Birlik bilgilerini dikkatle incelemeli,

Sevk belgesini e-Devlet üzerinden almalı,

Teslim tarihinde birliklerine zamanında katılmalı.

Teslim tarihini kaçıran veya geç giden yükümlüler, bakaya durumuna düşeceği için yasal işlemle karşılaşabilir.

#Kasım 2025 celbi
#Askerlik yerleri
#Askerlik sınıflandırma sonuçları
#Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak
#Sevk tarihleri 2025
#MSB
#milli savunma bakanlığı
#er adayları
#askerlik yerleri sorgulama
#sevk belgeleri
#askerlik tarihleri
#askerlik sevk tarihleri
#e-devlet
#yedek subay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026: Gençlik programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Şartlar ve yeni kontenjanlar açıklandı