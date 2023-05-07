İstanbullular Yüzyılın Mitingi için yollara düştü: 15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?

"Gerek var artık. Ya görüyoruz. Herkes görüyor. Toplumun önünde cereyan ediyor her şey. Çok dolu ya. Az bile. Safların daha sık olması lazım. Eskiden şey diyorduk hani karınca misali, safımız belli diyorduk. Ama şimdi görünmek lazım. "