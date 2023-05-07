İstanbullular Yüzyılın Mitingi için yollara düştü: 15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?

Mitinge gitmek için yollara düşen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi'ne yalnızca saatler kaldı.
İstanbullular Yüzyılın Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen coşkulu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.
Mitinge giden vatandaş: Şimdi görünmek lazım
Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediğini ancak mitinglere katılmadığını söyleyen bir vatandaş, mitingine gitme sebebini şu sözlerle açıkladı: