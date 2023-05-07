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İstanbullular Yüzyılın Mitingi için yollara düştü: 15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?

İstanbullular, Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Tarihi mitinge tanıklık etmek için Atatürk Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı. Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediğini ancak mitinglere katılmadığını söyleyen bir vatandaş, "Destekledik ama gitmedik. Safların daha sık olması lazım. Şimdi görünmek lazım." dedi. Yoğunluk sebebiyle metroya binemeyen başka bir vatandaş ise "Binemesek bile yürüyeceğiz. 15 Temmuz’da yürüdük. Bugün niye yürümeyelim?" diye konuştu.

15:36 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mitinge gitmek için yollara düşen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.

Mitinge gitmek için yollara düşen vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi'ne yalnızca saatler kaldı.

İstanbullular Yüzyılın Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Erdoğan'ın son İstanbul mitingine tanıklık etmek isteyen coşkulu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.

Mitinge giden vatandaş: Şimdi görünmek lazım

Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediğini ancak mitinglere katılmadığını söyleyen bir vatandaş, mitingine gitme sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Gerek var artık. Ya görüyoruz. Herkes görüyor. Toplumun önünde cereyan ediyor her şey. Çok dolu ya. Az bile. Safların daha sık olması lazım. Eskiden şey diyorduk hani karınca misali, safımız belli diyorduk. Ama şimdi görünmek lazım. "

"15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?"

Yoğunluk sebebiyle metroya binemeyen başka bir vatandaş ise
"Binemesek bile yürüyeceğiz. 15 Temmuz’da yürüdük. Bugün niye yürümeyelim?"
dedi.




#Büyük İstanbul Mitingi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Atatürk Havalimanı
1 saat önce
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