İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu: Çok sayıda yeri su bastı sürücüler mahsur kaldı

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

OYNAT 00:59 Bayrampaşa'da alt geçitte suya gömülen araçtan yüzerek kurtuldular Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bayrampaşa'da alt geçitte mahsur kalan bir otomobildekiler suya gömülen otomobilden atlayıp yüzerek kurtuldular. O anlar kameraya anbean böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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Bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.

OYNAT 00:59 Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı: Kendi imkanlarıyla aracından çıkan sürücü yetkililere dert yandı İstanbul'da sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bayrampaşa'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Alt geçitteki bir sürücü eğitim aracı da sular altında kaldı.



Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, saatlerdir itfaiyenin gelmediğini söyleyerek yetkililere seslendi.



Öte yandan bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildiği ve alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu uyarısı

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji yetkilileri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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OYNAT 00:59 İstanbul'da su basan yolda çırpınan kedi son anda kurtarıldı İstanbul'da yağan sağanak yağış birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı alt geçidiydi.



Alt geçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü.



Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli, hayvanı yol kenarına alarak kurtardı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı

OYNAT 00:59 Esenyurt'ta şiddetli yağış ve dolu Esenyurt'te şiddetli yağış ve dolu etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış etkili oldu. Yağış etkisini dolu olarak da gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, saçak altlarına sığındı. Yağmurda bir ağacın altında sığınan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. BiP'te paylaş

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Topkapı'da da aynı manzara

Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçtiği yolda kalan araç, çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.



