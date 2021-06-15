İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu: Çok sayıda yeri su bastı sürücüler mahsur kaldı
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bayrampaşa'da alt geçit su doldu, mahsur kalan iki sürücü araçlarını bırakıp yüzerek kurtuldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaçların ya da durakların altına sığınmak zorunda kaldı.
İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.
Meteoroloji yetkilileri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçtiği yolda kalan araç, çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.