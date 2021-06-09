Gündem İstanbulu susuzluğa çöp dağlarına ve kötü kokuya mahkum eden eski İBB Başkanı Sözen müsilajı Cumhurbaşkanı Erdoğana bağladı
POLİTİKA

İstanbul’u susuzluğa çöp dağlarına ve kötü kokuya mahkum eden eski İBB Başkanı Sözen müsilajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı

1990'lı yılların başlarında belediye başkanlığı yaptığı İstanbul'da, şehri kötü kokulara, çöp dağlarına ve su kesintilerine mahkum eden Nurettin Sözen, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı. Marmara’nın dip akıntı dolayısıyla temizleneceğinin varsayılmasının bilimsel bir yaklaşım olmadığını savunan Sözen, kendisinden sonra gelen yönetimlerin projeleri durdurduğunu, sorunun bu yüzden kaynaklandığını savundu.

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İstanbul’u susuzluğa çöp dağlarına ve kötü kokuya mahkum eden eski İBB Başkanı Sözen müsilajı Cumhurbaşkanı Erdoğana bağladı
Nurettin Sözen

1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve görev süresi boyunca Haliç'teki kötü kokularla, su sorunlarıyla ve çöp dağları ile şehri yaşanılmaz bir yer haline getiren Nurettin Sözen, son günlerde özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajdan (deniz salyası) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

CHP'ye yakın Tele1 kanalına konuk olan Sözen, ekranda "Müsilajın nedeni Erdoğan mı?" ifadelerine yer verilirken Haliç'in temizlenmesini sağlayan Erdoğan'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Bilimsel bir yaklaşım değil"

Marmara korunmadığı takdirde Marmara çevresi kötü kokular nedeniyle yaşanmaz hale gelebilir. Bizden evvel ve sonra gelen arkadaşlar Marmara’nın tuzlu su alışverişi dolayısıyla yani dip akıntı dolayısıyla temizleneceğini varsaydı. Bu bilimsel bir yaklaşım değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu

Bizim zamanımızda Riva’da, Kadıköy’de ve Baltalimanı’nda tam biyolojik arıtma yapmak üzere başladığımız projeler Sayın Erdoğan zamanında durdurulmuştur. Eleştirdiğim anlayış meselesidir.

Erdoğan döneminde Haliç'ten 5 milyon metreküp çamur çıkartıldı

İstanbullular için ciddi bir sorun kaynağı olan Haliç'in temizlenmesi işi 1994'de belediye başkanı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde "Haliç Çevre Koruma Projesi" ismiyle gerçekleştirilmişti.

Toprakla doldurulması dahi önerilen Haliç'te, Erdoğan'ın döneminde ilk etapta tarama yapıldı ve 5 milyon metreküplük çamur, döşenen dev borularla Alibeyköy'deki eski taş ocaklarına pompalandı. 1997'de başlayan bu çalışma 1999'da tamamlandı.

Temizliğin ikinci etabında ise Haliç'i kirleten evsel ve sanayi atıkları kolektörlere alındı. O dönemde Haliç'i kirleten evsel ve insani atıklar fileyle ve eski teknelerle toplandı.

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