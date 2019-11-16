Gündem İstanbulun 100 günlük suyu kaldı
İSTANBUL

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

Yaz ve sonbaharın ortalamanın altında yağış alması İstanbul’daki barajlarda su seviyesini yüzde 38,79’a düşürdü. Mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin metreküp su tüketen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Altı aylık süreçte yağışların olmaması halinde kontrollü su kesintileri yaşanabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doluluk oranında yüzde 32.55’e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaşıyor ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri görülüyor.
Doluluk oranında yüzde 32.55’e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaşıyor ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri görülüyor.

Yaz ve sonbahar aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 38,79’a geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 38,79 olarak ölçüldü.

SU MİKTARI 380 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNDE

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 28,63, Terkos’da yüzde 57,20, Sazlıdere’de yüzde 38,61, Alibeyköy’de yüzde 32,55, Büyükçekmece’de yüzde 39,53, Ömerli’de yüzde 34,54, Darlık’ta yüzde 45,03 seviyelerine indi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 380 milyon metreküp seviyesine indi. Barajların ölüm hacim seviyesinin yüzde 10 olduğu hesaba katıldığında, mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin su tüketimi gerçekleşen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç S. Asilhan, şunları söyledi:

BAZI BÖLGELER KURAKLIK YAŞAYABİLİR

  • “Türkiye geneli ve İstanbul için ölçülmüş yağış değerlerinin uzun yıllar boyunca dağılımını incelediğimizde özellikle İstanbul’da ortalama değerlerin altındadır. Son 30 yıldır yağmur veya kar yağışlarındaki azalmalar eğer bu kış mevsimi ve ilkbaharda yeterli derecede olmazsa İstanbul ve Türkiye’de bazı bölgelerimiz şiddetli kurak bir süreç geçirecek. Sonbahardayız ve yağış yeterli derecede gerçekleşmedi. Kış mevsiminde kurak bir döneme girileceğini söyleyebiliriz” dedi. Asilhan, altı aylık süreçte beklenen yağışların olmaması durumunda önlem alınması amacıyla kontrollü su kesintilerinin uygulanabileceğini belirtti.

İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
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İstanbul'da doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.
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İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, baraj adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var . Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.
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Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.
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İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
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