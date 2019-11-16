İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

Doluluk oranında yüzde 32.55’e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaşıyor ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri görülüyor.

Yaz ve sonbahar aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 38,79’a geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 38,79 olarak ölçüldü.

SU MİKTARI 380 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNDE

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 28,63, Terkos’da yüzde 57,20, Sazlıdere’de yüzde 38,61, Alibeyköy’de yüzde 32,55, Büyükçekmece’de yüzde 39,53, Ömerli’de yüzde 34,54, Darlık’ta yüzde 45,03 seviyelerine indi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 380 milyon metreküp seviyesine indi. Barajların ölüm hacim seviyesinin yüzde 10 olduğu hesaba katıldığında, mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin su tüketimi gerçekleşen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç S. Asilhan, şunları söyledi:

BAZI BÖLGELER KURAKLIK YAŞAYABİLİR

“Türkiye geneli ve İstanbul için ölçülmüş yağış değerlerinin uzun yıllar boyunca dağılımını incelediğimizde özellikle İstanbul’da ortalama değerlerin altındadır. Son 30 yıldır yağmur veya kar yağışlarındaki azalmalar eğer bu kış mevsimi ve ilkbaharda yeterli derecede olmazsa İstanbul ve Türkiye’de bazı bölgelerimiz şiddetli kurak bir süreç geçirecek. Sonbahardayız ve yağış yeterli derecede gerçekleşmedi. Kış mevsiminde kurak bir döneme girileceğini söyleyebiliriz” dedi. Asilhan, altı aylık süreçte beklenen yağışların olmaması durumunda önlem alınması amacıyla kontrollü su kesintilerinin uygulanabileceğini belirtti.