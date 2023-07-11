İstanbul'un en işlek metro durağı çöpe döndü: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, "2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise "Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece ve sadece size zararı olmayacak, İstanbul'a olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Bu kadim kültürü olan, bu şehre olacak diye her gün söyledik" diye konuştu.