İstanbul'un en işlek metro durağı çöpe döndü: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp yığınları.
İstanbul'da en çok kullanılan ve en işlek noktalardan biri olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda biriken çöpler bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde neredeyse tüm çöp kovalarının dolduğu ve çöplerin koridorlara saçıldığı görüldü.
İmamoğlu koltuk peşinde
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden bu yana hem seçmenden hem de CHP tabanından yoğun eleştirilere maruz kalan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk savaşı içinde.
Seçim hezimetinin ardından 'değişim' başlığıyla yola çıkan İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'nda en kuvvetli adaylar arasında gösterilirken kendisinin 2024 Yerel Seçimlerinde İBB Başkanlığına aday gösterilmeyeceği söz konusu.
İstanbul'u gözden çıkardı
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci de dahil olmak üzere İstanbul'u gözden çıkardığı vatandaşlar tarafından da belirtilen İmamoğlu, İstanbul'da ulaşımdan çevre temizliğine kadar tüm rezilliklere kulaklarını tıkamış durumda.
90'ları hatırlattı
Vatandaşın Yenikapı Metro İstasyonu'nda kayda aldığı görüntüler yaklaşık 30 yıl önceki CHP Belediyeciliğini hatırlattı. Gazete manşetlerinde de dile getirilen CHP Belediyeciliğindeki ihmalkarlığın günümüz İstanbul'unda da devam ettiği görüldü.