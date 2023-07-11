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İstanbul'un en işlek metro durağı çöpe döndü: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul'da bir vatandaş, şehrin en işlek noktalarından Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki biriken çöpleri görüntüledi. Hemen hemen her çöp kovasının dolduğu ve koridorlara saçıldığı görülürken, vatandaşlar CHP Genel Başkanlığı için çalışmalarına hız veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada, "İmamoğlu, İstanbul'u gözden çıkardı" ifadeleriyle paylaşıldı. Bilindiği üzere CHP yönetimi ile sorun yaşayan İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı gösterilmeyeceği konuşuluyor.

22:51 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp yığınları.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp yığınları.

İstanbul'da en çok kullanılan ve en işlek noktalardan biri olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda biriken çöpler bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde neredeyse tüm çöp kovalarının dolduğu ve çöplerin koridorlara saçıldığı görüldü.



İmamoğlu koltuk peşinde


Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden bu yana hem seçmenden hem de CHP tabanından yoğun eleştirilere maruz kalan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk savaşı içinde.

Seçim hezimetinin ardından 'değişim' başlığıyla yola çıkan İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'nda en kuvvetli adaylar arasında gösterilirken kendisinin 2024 Yerel Seçimlerinde İBB Başkanlığına aday gösterilmeyeceği söz konusu.


İstanbul'u gözden çıkardı



Cumhurbaşkanlığı seçim süreci de dahil olmak üzere İstanbul'u gözden çıkardığı vatandaşlar tarafından da belirtilen İmamoğlu, İstanbul'da ulaşımdan çevre temizliğine kadar tüm rezilliklere kulaklarını tıkamış durumda.


90'ları hatırlattı

Vatandaşın Yenikapı Metro İstasyonu'nda kayda aldığı görüntüler yaklaşık 30 yıl önceki CHP Belediyeciliğini hatırlattı. Gazete manşetlerinde de dile getirilen CHP Belediyeciliğindeki ihmalkarlığın günümüz İstanbul'unda da devam ettiği görüldü.



İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var
İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, "2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise "Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece ve sadece size zararı olmayacak, İstanbul'a olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Bu kadim kültürü olan, bu şehre olacak diye her gün söyledik" diye konuştu.

#İBB
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