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Gündem İstanbulun ikinci barosu kuruluyor Hazırlıklar tam gaz
POLİTİKA

İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz

Avukatlık kanununda değişiklik yapılması kanun teklifi 11 Temmuz 2020'de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek. Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da İstanbul’un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Çok kısa bir sürede 1500 avukata ulaştıklarını belirten Tatlı, “Tek kanun var ancak iki sistem uygulanıyor. Biz 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor.
​İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor.

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul’un ikinci barosunu kurmak için kolları sıvadı. Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor.

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı

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Çoklu baro değil reform: Düzenleme Genel Kurula sunuldu

Çoklu baro düzenlenmesini içeren Avukatlık Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
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Çoklu baro düzenlenmesini içeren Avukatlık Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Tatlı: En iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz

Hukukun Üstünlüğü Platformu üyelerinden Hukukçular Derneği Başkanı avukat Cavit Tatlı, "Çok kısa süre içerisinde bin 500 kurucu üye sayısına ulaştık. 2 bin kurucu üye rakamını kısa süre içerisinde geçerek baromuzu inşallah kuracağız ve 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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"Dünya görüşü değil mesleki duruş önemlidir"

"Kapsayan, Mesleği Önceleyen Yeni Bir Baro" anlayışı ile çıktıkları yolda sağlam adımlar ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Tatlı, şunları söyledi: "Dünya görüşü değil, mesleki duruşu önemlidir. Kurucu üyelerimiz arasında bulunmak isteyen, katkı sunmak isteyen, görüş ve eleştiri sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızın olumlu/olumsuz değerlendirmelerine açığız. Süreci hepbirlikte yürütmek istiyoruz. Ara ara son duruma ilişkin kamuoyunu ve sizleri bilgilendirmeye, toplantılar yapmaya, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.
  • TBMM Genel Kurulu'nda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

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