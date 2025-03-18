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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

17:3018/03/2025, Salı
DHA
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İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı başladı.
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışı başladı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

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