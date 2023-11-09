İşte AYM'nin tartışmalı kararları: Terör sevici Demirtaş için de 'hak ihlali' denilmişti

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Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilince, hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuru yapıldı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, başvuruyu reddederken, 18 yıl hapis cezasını da onadı.
Bunun üzerine avukatları, Atalay'ın milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı halde durma kararı verilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği yönünde karar verdi.
Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 8 Kasım'da Can Atalay’ın mahkumiyet kararını onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek, AYM'nin ihlal kararına uymayı reddetti.
AYM'nin "Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını" kaydeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
AYM'nin bazı tartışmalı kararları
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte imza attığı ve tepki çeken bazı kararlar yeniden gündeme geldi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmişti.
Bahçeli: AYM yeniden yapılandırılmalı
Demirtaş'a da hak ihlali vermişlerdi
Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı bir davada 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AYM tutukluluk süresinin makul olmadığını belirtti ve Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerinin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi de iptal etmişti.