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İşte AYM'nin tartışmalı kararları: Terör sevici Demirtaş için de 'hak ihlali' denilmişti

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi kalkışması davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay’ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına “Anayasa’yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı” gerekçesiyle uyulmamasına hükmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, karara imza atan AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Yargıtay'ın bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken AYM'nin geçmiş dönemlerde imza attığı ve tepki çeken bazı kararlar yeniden akıllara geldi. AYM tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı terör sevici Selahattin Demirtaş için de 'hak ihlali' kararı vermişti.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:16 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:47 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Davası kapsamında yapılan yargılama sonucu
Can Atalay
, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilince, hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuru yapıldı.


Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, başvuruyu reddederken, 18 yıl hapis cezasını da onadı.


Bunun üzerine avukatları, Atalay'ın milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı halde durma kararı verilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği yönünde karar verdi.





Yargıtay'dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu


Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 8 Kasım'da Can Atalay’ın mahkumiyet kararını onayan bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek, AYM'nin ihlal kararına uymayı reddetti.


AYM'nin "Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını" kaydeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.


AYM'nin bazı tartışmalı kararları


Tüm bu gelişmeler yaşanırken Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte imza attığı ve tepki çeken bazı kararlar yeniden gündeme geldi.


Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmişti.


Bahçeli: AYM yeniden yapılandırılmalı


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karara
"Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda mahkemenin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız"
sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Sözde
"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"
adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda da hak ihlali kararı verilmişti.

Demirtaş'a da hak ihlali vermişlerdi


Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim tetikleyicisi olan
Selahattin Demirtaş
için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı bir davada 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AYM tutukluluk süresinin makul olmadığını belirtti ve Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.


MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen
Figen Yüksekdağ
'ın yaptığı başvuruda ise Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesi kararlaştırıldı.


2020 yılında da Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medyadan
"ışıklar yanıyor"
notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerinin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi de iptal etmişti.



#Anayasa Mahkemesi
#Yargıtay
#Can Atalay
#Selahattin Demirtaş
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