İşte AYM'nin tartışmalı kararları: Terör sevici Demirtaş için de 'hak ihlali' denilmişti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TİP milletvekili Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı verdi. AYM "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tepki çeken bu kararın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın siyaset yapabilmesi ve vekillik yapabilmesinin önünü açacağı belirtiliyor.