İşte detayları ile TEOG'un yerine gelen sistem
Öğrenciler 5 tane tercih yapabilecek
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un yerine gelen liselere geçişteki yeni sistemi açıkladı. Bakan Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek" ifadesini kullandı.
Bakan Yılmaz, "Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz" dedi.
Bakan Yılmaz, "O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada. Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek" değerlendirmesinde bulundu.
Amaç liselere sınavsız geçiş
Yeni sistemde amacın, sınavsız liselere geçişi sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim. Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. 12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin üzerine çıkardık. 10 kattan fazla arttırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış da yok" diye konuştu.
Sınava kimler girecek?
Sınava, ülke genelinde belirlenen farklı illerdeki sınırlı sayıda okul için, sadece isteyen 8. sınıf öğrencileri girebilecek. Sınav isteğe bağlı olacak. Bu liselerin ismi ve sayısını mayıs ayında açıklanacak.
"Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı"
Yeni sistemin temel felsefesinin sınava girmenin isteğe bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
Sınavda kaç soru olacak, kaç dakika sürecek, sorular nasıl olacak?
Sınav yerelde yapılacak ama bütün sorular Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak. Sınav sonuçları ise haziran ayı içerisinde açıklanacak.
Sınavda çoktan seçmeli soruların yer alacak. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Ayrıca sınav temel dersleri içerecek.
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Soru sayısında değişikliğe gidildi
Sınavda toplam 60 sorunun olacağı ve 90 dakika süreceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 90 soru için 135 dakikalık süre verilecek. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak" dedi.