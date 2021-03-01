'İstediğimi döverim' demişti: Çiğ köfteciyi darp eden saldırgan yeniden gözaltında

Afyonkarahisar'da, 23 Şubat günü çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş, çalışan Y.K’dan acısız çiğ köfte istedi. Y.K, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş’ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K. çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak G.Ş’yi ikna edemedi.

YUMRUK ATTI

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K’ya tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K’ya elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş, Y.K’ya yumruklar savurdu.

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Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K’nın işi bıraktığı da öğrenildi.

GÜNDEM Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldıran şahıs serbest bırakıldı

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş’ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş, 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

G.Ş. sosyal medyadan, “İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum.









“HİÇBİR HUSUMETİMİZ YOK”

İşletme Müdürü Turgut Tosun, “Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini” dedi.

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GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Y.K’yı yumruklayarak darp eden G.Ş., Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K’ya yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandıran olay sonrası şüpheli G.Ş'nin yeniden gözaltına alındığı duyuruldu.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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OYNAT 01:57 Çiğ köfteyi 'acılı' bulan müşteri, genç çalışanı yumrukladı Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.



Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken, darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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