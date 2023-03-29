İstifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na İYİ Parti'den açık tehdit: Hesap verecek

Yavuz Ağıralioğlu - Bahadır Erdem
Aylardır aday belirlemek için çabalayan Yedili Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak sunulsa da sular bir türlü durulmuyor.
Masadan kalkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme fikriyle yeniden 'kumar' masası olarak nitelendirdiği ittifaka geri döndü.
İYİ Parti'de istifa depremi
Akşener'in zorla masaya oturtulmasından sonra ise İYİ Parti'de kopuşlar yaşanmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlık masasına oturulması, İYİ Parti cephesinde taşları yerinden oynattı.
Ağıralioğlu'ndan Yedili Masa'ya sert tepki
Geçtiğimiz hafta TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yavuz Ağıralioğlu, Yedili Masa ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştirilerde bulundu.
Partisinden istifa etti
Bir anda muhalefetin eleştiri oklarının çevrildiği isim olan Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti.
Yaşanan istifa şokunun ardından ise İYİ Parti cephesinden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor.