İstifalar çorap söküğü gibi geliyor: İYİ Parti'de son dönemdeki üst düzey istifalar neyin habercisi?

İYİ Parti - Meral Akşener
Altılı Masa'nın CHP'den sonra en önemli ayaklarından birini oluşturan İYİ Parti'de seçimlerde alınan yenilginin ardından Genel Başkan Meral Akşener istifa etmezken, partinin önemli isimleri ise teker teker istifa etmeye başladı.
Akşener'in birçok kez kalktığı ve yeniden oturmak zorunda kaldığı Altılı Masa'nın 28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilgi sonrası CHP'de başlayan 'değişim' talepleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ederken Meral Akşener ise istifa etmemeye kararlı bir duruş sergiledi. 81 ilde ise 31 Mart yerel seçimlerine de ittifaksız girme kararı alındı.
Akşener'in siyasetinden memnun olmayanlar ise parti ile yollarını teker teker ayırmaya başladı. İstifa dalgasına il ve ilçe yönetimleri de dahil oldu.
İstifalar son dönemde yükselişe geçti
İl ve ilçe yönetimleri de istifa furyasına dahil oldu
ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok, DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.
İYİ Parti'de 'değişim' olacak mı?
Yerel seçimlerde az bir süre kala yaşanan geniş çaplı istifaların partinin geleceğini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Akşener'in istifa etmesi beklenmezken Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı CHP'deki 'değişimin' İYİ Parti'deki dağılmayı daha da hızlandıracağı düşünülüyor.
Partide Akşener'in kontrolü kaybettiği ve 10'a yakın milletvekilinin daha istifa edeceği kulislerde konuşulan konular arasında.