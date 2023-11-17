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İstifalar çorap söküğü gibi geliyor: İYİ Parti'de son dönemdeki üst düzey istifalar neyin habercisi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP çatısı altında giren İYİ Parti'de sandıkta alınan hezimet sonrası kaynayan kazan istifaları da beraberinde getirdi. Meral Akşener'in siyasetinden memnun olmayan üstü düzey isimler tek tek istifalarını duyuruyor. Partide son dönemdeki istifa furyasına dahil olanlar arasında önemli pozisyonda olan isimler de bulunuyor. Hızlanan dağılma sürecinin CHP'deki gibi bir 'koltuk değişimini' doğurup doğurmayacağı merak ediliyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:57 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:29 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti - Meral Akşener

İYİ Parti - Meral Akşener

Altılı Masa'nın CHP'den sonra en önemli ayaklarından birini oluşturan İYİ Parti'de seçimlerde alınan yenilginin ardından Genel Başkan Meral Akşener istifa etmezken, partinin önemli isimleri ise teker teker istifa etmeye başladı.


Akşener'in birçok kez kalktığı ve yeniden oturmak zorunda kaldığı Altılı Masa'nın 28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilgi sonrası CHP'de başlayan 'değişim' talepleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ederken Meral Akşener ise istifa etmemeye kararlı bir duruş sergiledi. 81 ilde ise 31 Mart yerel seçimlerine de ittifaksız girme kararı alındı.


Akşener'in siyasetinden memnun olmayanlar ise parti ile yollarını teker teker ayırmaya başladı. İstifa dalgasına il ve ilçe yönetimleri de dahil oldu.



İstifalar son dönemde yükselişe geçti


İYİ Parti’de son dönemde dikkat çeken seri istifa süreci eski Eskişehir Milletvekili
Nebi Hatipoğlu
ile başladı. Parti ile görüş ayrılığı yaşadığını belirten Hatipoğlu AK Parti’ye geçti. Daha önce de İYİ Parti kurucularından ve Aydın Milletvekili Aydın
Adnan Sezgin
istifasını duyurmuştu.

Hatipoğlu'nun adından partinin iki önemli ismi Genel İdare Kurulu üyesi
Bahadır Erdem
ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili
Durmuş Yılmaz
da Akşener ile yollarını ayırdı.

X hesabından paylaşımla istifasını duyuran diğer bir isim ise İYİ Parti Ankara Milletvekili
Adnan Beker
oldu. Beker, partinin çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini belirtti.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili
Hasan Subaşı
da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Antalya'dan milletvekili adayı gösterilen
Mesut Yılmaz
Akşener ile yol ayrımına giden diğer bir isim oldu. Partinin Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Aylin Anıl Arslan, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.


İl ve ilçe yönetimleri de istifa furyasına dahil oldu


28 Mayıs seçimlerinin ardından partiden kopan diğer isimler şu şekilde;

İYİ Parti eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu, İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan 62 üye, İYİ Parti Samsun İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı'ndan 64 üye.

ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok, DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.


İYİ Parti'de 'değişim' olacak mı?


Yerel seçimlerde az bir süre kala yaşanan geniş çaplı istifaların partinin geleceğini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.


Akşener'in istifa etmesi beklenmezken Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı CHP'deki 'değişimin' İYİ Parti'deki dağılmayı daha da hızlandıracağı düşünülüyor.


Partide Akşener'in kontrolü kaybettiği ve 10'a yakın milletvekilinin daha istifa edeceği kulislerde konuşulan konular arasında.





#İYİ Parti
#Meral Akşener
#İstifa
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