İstihbaratçının Bank Asya tuzağı

Özellikle Bank Asya’ya para yatıran hesap sahipleriyle ilgili çalışmalar özenle yürütülüyor. FETÖ’cü bazı isimlerin tanıdık ve komşularından habersiz Bank Asya’da hesap açtırarak mağduriyetlere sebebiyet verdiği de bu incelemelerde ortaya çıktı. Bunun son örneği ise Eskişehir’de görev yaparken ihraç edilen S.T.’nin başvurusunda görüldü.

ARKADAŞINI KULLANDI

Lojmandan komşusu olan eski emniyet personeli Mustafa A. ve eşi N.A., 2014 yılının başlarında S.T.’den, birikmiş paralarını yatırmak istediklerini iddia ederek Bank Asya’dan hesap açmasını istedi. Komşusunun bu isteğini kabul eden S.T. adına 17 Ocak 2014 tarihinde açılmış hesaba 5 bin TL yatırdılar. Mustafa A. ve N.A. çifti, yine diğer talimat tarihi olan 2014 Eylül ve 2015 Şubat’ta da FETÖ’ye destek amaçlı S. T. adına açılmış hesaba yaklaşık 15 bin TL yatırdı. S.T., FETÖ mensuplarının toplu şekilde Bank Asya’ya destek olmak için para yatırdığı dönemdeki işlemleri nedeniyle şüpheli bulunarak 15 Temmuz sonrası önce açığa alındı, ardından da KHK ile ihraç edildi. Ayrıca S.T. hakkında dava açıldı. S.T., bu süreçte göreve iadesi için OHAL Komisyonu’na başvurdu.

BERAAT VE İADE

Mahkeme, FETÖ üyesi olduğuna dair başkaca bir delil tespit edilemeyen S.T. hakkında beraat kararı verdi. S. T.’nin başvurusunu inceleyen OHAL Komisyonu’na bu süreçte Mustafa A.’nın eşi N.A. verdiği itiraf dilekçesinde tüm gerçekleri anlattı. Dilekçeyle birlikte dosyayı değerlendiren OHAL Komisyonu, S.T.’nin başvurusunu kabul etti ve kamu görevine iadesini sağladı.