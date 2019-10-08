FETÖ istihbaratçısının Bank Asya tuzağı

FETÖ'nün usulsüz dinlemelerinde adı geçen eski istihbarat şube müdürü Mustafa A.'ın Bank Asya tuzağı OHAL Komisyonu'na takıldı. Mustafa A., elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya’ya destek talimatının ardından komşusu olan S.T.'nin adına açtırdığı hesaba kriter olarak belirlenen tarihlerde para yatırdı. S.T., adına görülen bu işlemler nedeniyle ihraç edildi ve hakkında FETÖ'den dava açıldı. Titiz bir çalışma yürüten OHAL Komisyonu, yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı çalışanı S.T.'nin görevine iadesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK'larla ihraç edilenleri incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu, 126 bin 200 başvurunun 7 bin 500’ünü kabul ederken, yaklaşık 80 bin başvuruda 'ret' kararı verdi. Ret kararlarının yüzde 47'sini de FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırma işlemi oluşturdu. Komisyon, yaptığı çalışmalarla, Bank Asya hesap hareketlerinin olağan bankacılık faaliyetleri içerisinde mi yoksa talimata istinaden destek amaçlı mı olup olmadığını ortaya çıkardı. FETÖ elebaşının Bank Asya talimatının ardından özellikle 2014 Ocak, 2014 Eylül ve 2015 Şubat döneminde para yatırdığı tespit edilenlerin başvuruları ret kararıyla sonuçlandı. Bunların arasında "Bank Asya batırılamaz", "Diren Bank Asya" şeklindeki açıklamalarla Bank Asya'ya 100 ve 150 TL gibi küçük meblağlarla bile olsa FETÖ’nün yanında olup destek amaçlı para yatıranlar da bulunuyor.

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BANK ASYA TUZAĞINI KOMİSYON DEŞİFRE ETTİ

Belirtilen tarihlerde Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle ihraç edilenlerin başvurularını da kapsamlı bir şekilde inceleyen Komisyon, FETÖ tuzaklarını da deşifre ediyor. Yapılan incelemede, FETÖ'cü kritik isimlerin kendi adına hesap açtırmadığı, yakınlarının üzerine hesap açtırarak elebaşının talimatını yerine getirdikleri ortaya çıkarıldı. Bunun son örneği ise Eskişehir'de görev yaparken ihraç edilen S.T.'nin başvurusunda görüldü.

TALİMAT İÇİN ARKADAŞINI KULLANDI

Alınan bilgiye göre, lojmandan komşusu olan eski emniyet personeli Mustafa A. ve eşi N.A., 2014 yılının başlarında S.T.'den, birikmiş paralarını yatırmak istediklerini iddia ederek Bank Asya'dan hesap açmasını istedi. Komşusunun bu isteğini asıl niyetlerinden habersiz kabul eden S.T. adına 17 Ocak 2014 tarihinde açılmış hesaba 5 bin TL yatırdılar. Mustafa A. ve N.A. çifti, yine diğer talimat tarihi olan 2014 Eylül ve 2015 Şubat'ta da FETÖ’ye destek amaçlı S. T. adına açılmış hesaba yaklaşık 15 bin TL yatırdı.

İHRAÇ EDİLDİ, YARGILANDI

S.T., FETÖ mensuplarının toplu şekilde Bank Asya'ya destek olmak için para yatırdığı dönemdeki işlemleri nedeniyle şüpheli bulunarak 15 Temmuz sonrası önce açığa alındı, ardından da 679 sayılı KHK ile ihraç edildi. Ayrıca S.T. hakkında dava açıldı. S.T., bu süreçte göreve iadesi için OHAL Komisyonu'na başvurdu. S.T., beyanında, "Komşularım birikmiş paraları olduğunu, bu parayı benim üzerime devretmek istediklerini söylediler ve Bank Asya'da hesap açtırmamı istediler. Ben de ayıp olmasın diye sorgulamadan kabul ettim. Sadece komşuluk ilişkisi içinde olup herhangi bir art niyet olabileceğini düşünmedim" dedi.

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ÖNCE BERAAT, SONRA DA İADE KARARI

S. T., yargılandığı davada FETÖ üyesi olmadığını, hesabı Mustafa A. ve eşi N.A.'nın isteği üzerine açtığını söyledi. Mahkeme, FETÖ üyesi olduğuna dair başkaca bir delil tespit edilemeyen S.T. hakkında beraat kararı verdi. S. T.'nin başvurusunu inceleyen OHAL Komisyonu'na bu süreçte Mustafa A.'nın eşi N.A. verdiği itiraf dilekçesinde tüm gerçekleri anlattı. N.A., o dönemde eşi Mustafa A. hakkında soruşturma açıldığından dikkat çekmemek için S.T.'nin kendilerinin ricası üzerine Bank Asya'da hesap açtığını, S.T.’nin bu niyetlerinden haberinin olmadığını belirterek hesaptaki paraların da kendilerine ait olduğunu kabul etti. Söz konusu dilekçeyle birlikte dosyayı değerlendiren OHAL Komisyonu, S.T.'nin FETÖ’ye destek amaçlı bir eylemde kullanılarak mağdur edildiğini tespit ederek başvurusunu kabul etti ve kamu görevine iadesini sağladı.

TELEKULAKTAN 49.5 YIL CEZA ALDI

S.T.'nin ihraç edilmesine ve yargılamasına neden olan eski Eskişehir İstihbarat Şube Müdürü Mustafa A.'ın adı, FETÖ'nün usulsüz dinlemelerinde geçiyordu. Eskişehir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçiler ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu bazı kişileri usulsüz dinledikleri gerekçesiyle A.'nın da aralarında bulunduğu 26 emniyet mensubu hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, Kişisel verilerin kayıt edilmesi, Resmi belgede sahtecilik, Haberleşme gizliliğini ihlal ve İftira" suçlarından yapılan yargılama neticesinde Mustafa A., 49 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.