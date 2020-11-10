Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kısmı zamanlı çalışma maddesi metinden çıkarıldı
POLİTİKA

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda: Kısmı zamanlı çalışma maddesi metinden çıkarıldı

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda: Kısmı zamanlı çalışma maddesi metinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde yer alan kısmi zamanlı çalışmayı düzenleyen madde metinden çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurul
TBMM Genel Kurul

Teklif üzerinde devam eden görüşmelerde, AK Parti'nin, "kısmi çalışma" ile ilgili düzenlemeyi içeren 21. maddenin metinden çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edildi.

Kısmı zamanlı çalışma maddesi çıkarıldı

Metinden çıkarılan söz konusu madde, şu hükümleri içeriyordu:

"Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020'ye kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak, bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek"

Teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Abone Ol Google News
Karabağ konuşuldu

Karabağ konuşuldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü.
Türk askeriHocalıya konuşlanmalı

Türk askeri
Hocalı'ya konuşlanmalı

TSK barış ve istikrarın güvencesi olur.
Bir ilde daha 65 yaş kısıtlaması

Bir ilde daha
65 yaş kısıtlaması

​Valilik kısıtlamanın saatlerini açıkladı.
Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
Biden'a tebrik mesajı

Biden'a tebrik mesajı

​Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekti.
Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Bakan Elvan'dan <br>ilk mesaj

Bakan Elvan'dan
ilk mesaj

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz.

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Karabük'te yaşlı kadın dehşeti yaşadı: Gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu
Gündem

Karabük'te yaşlı kadın dehşeti yaşadı: Gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu

Karabük'te 70 yaşındaki Hafize Kaya, gece saatlerinde evinde uyuduğu sırada gelen sesler üzerine salona doğru giderken hırsızla karşılaştı. Başına sopa ile vuran saldırgana direnmeye çalışsa da başarılı olamayacağını anlayınca ölü taklidi yapmaya başladı. Şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kaçtı. Şans eseri kurtulan yaşlı kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz
Gündem

Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan yaptığı basın açıklamasında, ''Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.