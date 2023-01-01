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İstikbal 2023 Yeni Koleksiyon tanıtım filmini yayınladı

''İstikbal'le Her Yer Güzel'' mottosuyla yayınlanan reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı tasarım ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Reklam filminin çekimlerinde ise Türkiye'nin özel mekanları kullanıldı.

16:12 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstikbal tanıtım filmi yayında

İstikbal tanıtım filmi yayında

Reklam filminde sevdiklerimiz ve dostlarımızla paylaştığımız en güzel anlara, yaşam alanlarına kattığı zenginlikle ortak olan İstikbal’in yeni sezonda yer alan ürünleri tanıtılırken, aynı zamanda çok sayıda sanatsal ize de rastlamak mümkün. Blanca, William, Viola ve Mitra Concept ürünlerinin kullanıldığı reklam filminin çekimleri ise Türkiye’nin en özel mekanları arasında olan Kapadokya, Galata Kulesi, Beykoz Kundura Fabrikası ve Riva’daki Göl Evi'nde yapıldı.


İstikbal, en yeni tasarım ürünleri ve 2023 Lansman Filmi ile yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeye ve her yeri güzelleştirmeye devam edecek.

#İstikbal
#Yeni Koleksiyon
#tanıtım filmi
#yayın
1 saat önce
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İstikbal 2023 Yeni Koleksiyon tanıtım filmini yayınladı
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