İstiklal Caddesi saldırısında tahliye kararı

İstiklal Caddesi 'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü bombalı saldırının 1'inci yılında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar getirildi. Bir kısım tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.





Duruşmada tüm sanık ve avukatlara tahliye taleplerine ilişkin söz verildi. Sanık Ahlam Albashır ve Bilal El Hacmaos’un Esenler'de evinde kaldığı tutuklu sanık Ferhat Habeş savunmasında, 7 yıldır aynı evde oturduğunu, Türkiye’ye sıkıntı yaratmak için değil, iş için geldiğini söyledi. Habeş, "Annem ve babam Suriye’de onlara ne olduğunu bilmiyorum. Eşimden haber alamıyorum. Hasan Şerife beni arayarak Ahlam ve Bilal’in üç gün bende kalıp kalamayacağını sordu. Üç gün sonra Avrupa’ya gideceklerini söylemişti. Geldikten sonra kalmaya devam ettiler, üç gün sonra gitmediler. Ben de ‘Akrabalarınız varsa gidin. Benim yanımda sıkıntı yaşatmayın’ dedim. Onlarda kimselerinin olmadıklarını söyledi. İki ay kadar evimde kaldılar. Kız kardeşim yanıma gelince onlar evden çıkıp 15 gün atölyede kaldılar" diyerek suçsuz olduğunu, olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.





Tahliyesine karar verilen sanıklara yurt dışı yasağı





Mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır'in bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı Kanarya Mahallesi'ndeki evde birlikte yakalandığı sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdi, kocası Salih Carkes ve oğulları Hadir Carkes, sanık Albashır'i Taksim'de keşfe götüren korsan taksici Yasir Alkorali ve Albashır'ın Taksim'deki ilk keşif çalışmasına birlikte gittiği yaşı küçük A.E.'nin suçun vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi. Bu 6 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmedildi.





18 sanığın tutukluluğu devam





Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Ahlam Albashır, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hasan Aburas, Hasan Ali, Hazni Gölge, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Muhap Ammari, Rama Eltaha, Süleyman Güder ve Tareq Alkhatıb'in suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Ocak tarihine ertelendi.





İddianame





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı anlatılıyor.





El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri belirtiliyor.





Ceza istemleri





İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.







