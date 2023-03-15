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İstiklal Caddesi'ndeki restoranda yangın: Alevler kiliseye de sıçradı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 

11:12 . 15/03/2023 Çarşamba
DHA
Alevler yan tarafta bulunan kiliseye sıçradı.

Alevler yan tarafta bulunan kiliseye sıçradı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Santa Maria Draperis Kilisesi Baş Papazı Makuta Eleuthere "Yangın restoranda çıktı. Yan taraftan kilisenin misafir odası ve personel odasına geldi. Herkes uyandı. İçeride kimse yok" dedi.



#İstiklal Caddesi
#beyoğlu
#yangın
#kilise
2 saat önce
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İstiklal Caddesi'ndeki restoranda yangın: Alevler kiliseye de sıçradı
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