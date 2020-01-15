İstinaf İyidil’i tahliye etti

İyidil, darbe girişiminin devam ettiği 16 Temmuz sabahı Ankara Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu’na silahlı ve sivil kıyafetle gelmişti. Tümendeki darbecileri derdest eden Binbaşı Barış Dedebağı, İyidil’in tutuklamaları engellemek için geldiğini ve buna izin vermediklerini savunmuştu.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra tutuklanan ve 26 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan KHK ile ihraç edilen dönemin EDOK Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil, yargılandığı davada “Anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu karar, İyidil’in avukatının itirazı üzerine istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dikkat çekici bir karar verdi. Daire, İyidil’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, sanık İyidil’in beraatına ve tahliyesine hükmetti.

2 GENERALİN İTİRAZINA RET

Öte yandan, İyidil’in yargılandığı davada, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Daire’nin Koçyiğit ve Yanıkoğlu’nun istinaf başvurusunun reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği öğrenildi.

Faaliyetleri son ana kadar sürdürdü

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın gerekçesinde, Metin İyidil’in darbe girişimi günü ve öncesinde darbeden yargılanan birçok kritik isimle görüştüğüne dikkat çekiliyordu. Bunların arasında Ankara’da kritik kavşak ve yol güzergahlarının tutulması ve 240 kilometre menzilli Bora füzelerinin bataryalara yüklenmesi talimatını veren darbeci generaller Murat Aygün ile Osman Ünlü de bulunuyor. İyidil, darbe girişiminden saatler öncesi de Mehmet Partigöç ile bir araya geldi. İyidil’in ayrıca Isparta Dağ Komando Okulu’nda eğitim gören Harbiyelilerin kalkışmada kullanılabilmek için Ankara’ya getirilmesi için çaba gösterdiği belirtiliyor. Gerekçeli kararda, İyidil’in darbe teşebbüsüne ilişkin eylemlerini son ana kadar sürdürdüğü vurgulanıyordu. Öte yandan, görev yaptığı birimlerde FETÖ’cülerin önünü açtığı kaydedilen İyidil, GATA’daki usulsüz raporlarda rolü bulunduğu iddialarıyla da suçlanmıştı.