İsveç’le ilişkiler daha da gerilir: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Muğla Fethiye’de gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, altılı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Masanın, Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan, kendi başına karar alamayan, talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yaptığını söyledi.

Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Masacıların nasıl bir Türkiye vadettiğini görüyorsunuz. Nasıl bir Cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar: Hepsi Cumhurbaşbakanı Yardımcısı olacakmış, bir tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet, cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok. İşte biz yirmi yıl bu ülkeyi yönettik. Nereden aldık, nereye getirdik. Her şey ortada. Şu anda ortada daha bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların Anayasa’dan da haberleri yok. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek bir hiçbir adım atamadılar. Ama burada tabii yurt dışından çok çok önemli adamları getiriyorlar! Yok Merkel’in danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım.

KARARIN MECLİS’TEN ÇIKMASI LAZIM

(6’lı masa 6 cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumu) Böyle bir şeyin kararının Meclis’ten çıkması lazım. Meclis’te bu çoğunluğa sahip olduğunu neye konuşuyor. Maalesef bunlar siyaseti bilmiyorlar. Ama önümüzdeki seçimde öğrenecekler. Ne zaman? Bu seçimlerde. Bunlar yanımızda kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler. Yürüyen merdivenlerde birileri tersten yürüyordu ya. Şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar. Hayırlı olsun.

YALANDA YARIŞIYORLAR

(HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkartması) Bunlar komplo içinde komplo. Yalan üstüne yalan. Şimdi hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli. Yalanda yarışıyorlar.”

İlişkiler daha da gerilecek