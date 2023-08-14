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İsveç'te aynı alçaklık: 150 polisin korumasıyla parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenleyerek, İslam dini ülkede yasaklanana kadar provokasyonlarına devam edeceğini söyledi. Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

18:47 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
İsveç'te parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi.

İsveç'te parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi.

İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

İsveç polisi 20 araç ve 150 kişiyle skandala arka çıktı

Bölgede toplanan ve sosyal medyada üzerinden örgütlenen "Kur'an'ı yakmayı durdurun" isimli grup, Momika ve Najem'e tepki gösterdi. İsveçli aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri, itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek, "Irkçı eylemi durdurun" sloganları attı.

Göstericilerden birinin Momika'yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi. Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan
Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıların arkası kesilmiyor

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



#İsveç
#Salwan Momika
#Kur'an-ı Kerim
11 dakika önce
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