Gündem İsveçte Cumhurbaşkanı Erdoğanın hedef alan eylemin faili terörist PKKlı çıktı
POLİTİKA

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan eylemin faili terörist PKK'lı çıktı

İsveç'te PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin olayın yankıları sürüyor. Türkiye eylemleri gerçekleştiren teröristlerin tespit edilmesi ve delillerin gönderilmesini isterken İsveç basını, çirkin eylemi planlayan provokatörü haberleştirdi. Teröristin övüldüğü haberde teröristin adım adım çirkin gösteriyi nasıl planladığına yer verildi. Teröristin terör örgütü PKK/YPG'nin sivil uzantısı Rojova Dayanışma Komitesine üye olduğu da belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsveçte Cumhurbaşkanı Erdoğanın hedef alan eylemin faili terörist PKKlı çıktı
İsveç

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları, Ankara ve Stockholm arasındaki tansiyonu yükselten provokasyon, İsveç basınında kendine geniş yer buldu.

TERÖRİSTE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi, skandal eylemi organize eden ve maketi belediye binasının önüne asan teröriste ulaştı.

Gazete, teröristin "anlaşılabilir bir şekilde" yüzünü göstermek istemediğini ya da soyadını vermek istemediğini belirterek, "Andreas" isimli provokatörü "39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı" olarak tanıttı.

PKK İsveç'te meydanı boş buldu: NATO'ya böyle mi gireceksiniz
DÜNYA
PKK İsveç'te meydanı boş buldu: NATO'ya böyle mi gireceksiniz

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİVİL UZANTISI ROJOVA DAYANIŞMA KOMİTESİNE ÜYE

Verdiği röportajda PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

BU YAPTIKLARI İLK PROVOKASYON DEĞİL

Gazete, terör örgütü yandaşlarının yaptığı eylemin ilk olmadığını, geçen yaz da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavralarının yansıtıldığını hatırlattı. Ancak gazeteye göre; son eylem göze alındığında, yaz aylarında yapılan eylem sadece "hafif bir esinti."

AFTONBLADET'TEN SKANDAL İFADELER

Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer vererek, "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok" diye rezil eylemi övdü.

Gazete, hükümetin bütün sonbaharı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde, terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları tuhaf olarak yorumladı.

İsveç'teki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler
GÜNDEM
İsveç'teki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
İnanılmaz hata

İnanılmaz hata

​Mert Günok, kendi kalesine gol attı.
Her şeyi söylediler adaylarını söyleyemediler

Erdoğan'dan 'altılı masa'ya aday eleştirisi.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' mesajı.

Kastamonu'da ayda 15 bin adet üretiliyor.

Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi.

​AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.