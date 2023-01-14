İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan eylemin faili terörist PKK'lı çıktı

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları, Ankara ve Stockholm arasındaki tansiyonu yükselten provokasyon, İsveç basınında kendine geniş yer buldu.

TERÖRİSTE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi, skandal eylemi organize eden ve maketi belediye binasının önüne asan teröriste ulaştı.

Gazete, teröristin "anlaşılabilir bir şekilde" yüzünü göstermek istemediğini ya da soyadını vermek istemediğini belirterek, "Andreas" isimli provokatörü "39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı" olarak tanıttı.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİVİL UZANTISI ROJOVA DAYANIŞMA KOMİTESİNE ÜYE

Verdiği röportajda PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'ne üye olduğunu kabul eden terörist, mankeni Facebook'ta gördüğü bir reklam sonrası Norsborg'dan aldığını, daha sonra takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş ettiğini belirtip çirkin saldırının kendine ne kadara mal olduğunu övünerek anlattı.

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BU YAPTIKLARI İLK PROVOKASYON DEĞİL

Gazete, terör örgütü yandaşlarının yaptığı eylemin ilk olmadığını, geçen yaz da belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavralarının yansıtıldığını hatırlattı. Ancak gazeteye göre; son eylem göze alındığında, yaz aylarında yapılan eylem sadece "hafif bir esinti."

AFTONBLADET'TEN SKANDAL İFADELER

Terör örgütüne ve yandaşlarına tek kelime etmeyen gazete, Andreas isimli teröristin, "Demokratik haklarımızı ve ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz" ifadelerine yer vererek, "Eylem hakkında ne düşünürsek düşünelim, Rojava Komitelerinin bir şeyler başardığına şüphe yok" diye rezil eylemi övdü.

Gazete, hükümetin bütün sonbaharı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşinde geçirdiğini öne sürdüğü haberinde, terör örgütlerine yönelik alınan yeni kararları tuhaf olarak yorumladı.