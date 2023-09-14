|
Gündem

İsviçre basını Afrika'daki 'Türkiye' sevgisini analiz etti: Çünkü sömürgeci değiller

Son dönemde Afrika'da sömürü düzenine karşı başlatılan direniş Avrupa medyasının da gündeminde. Afrika ülkeleriyle karşılıklı fayda üzerine ilişki geliştiren Türkiye'nin tavrı ise dikkat çekiyor. Kıtada yükselen Fransa karşıtlığının bir fırsat olduğu belirten İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung gazetesi, "Türkiye sömürgeci değil, eşit şartlarda ortaklık istiyor" yorumunda bulundu.

16:53 . 14/09/2023 Perşembe
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Son dönemde Afrika'da sömürgeci düzene karşı başlayan direniş hareketleri Avrupa medyasında da yakından takip ediliyor.

Afrika'da sömürgeci geçmişe sahip Paris yönetimine karşı çeşitli ülkelerde gösteriler düzenleniyor.

Fransız diplomatik ve askeri varlığının kıtada sonlandırılmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

"Fransız karşıtı ayaklanmalar Türkiye için fırsat"

İsviçre'de Almanca olarak yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yıllardır "bilerek" Afrika'daki varlığını genişlettiğini yazdı.

Sahel'deki Fransız karşıtı ayaklanmaların, nüfuzunu artırmak için Türkiye'ye yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.

"Türkiye buna dahil"

"Bölgede Fransa'nın mirası kime kalacak?" sorusunun yöneltildiği analizde şu görüşler paylaşıldı:

Güçlü Fransız karşıtı tonlara sahip Batı Afrika'daki güç aktarımları, geleneksel ittifakları sorguluyor. Ayrıca bölgedeki yeni aktörlerin nüfuz sahibi olması için fırsatlar sunuyor. Türkiye de buna dahil.

"Önde gelen stratejik ortak"

Kıtadaki çalkantılardan en fazla "yararlanan" ülkenin Türkiye olabileceği ifade edilerek şöyle denildi:

Batı Afrika'daki Türk varlığı büyük ölçüde ekonomik ve silahlanma politikası iş birliğine dayanıyor.

Ankara, bu nedenle bölge ülkeleri için önde gelen stratejik ortak olma potansiyeline sahip.

"Afrika'daki ayak izini sürekli olarak artırıyor"

Türkiye'nin, diplomatik açıdan Afrika'daki ayak izini sürekli olarak artırdığına işaret edilerek, Türk Hava Yolları'nın kıta ülkelerine direkt uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Düzinelerce Türk okulunun, Türkiye'nin "yumuşak gücüne" katkı sunmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

"Sömürgeci değiller, eşit şartlarda ortaklık istiyorlar"

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye, Batı'daki eski sömürgeci güçlerin aksine, eşit şartlarda ortaklıkla ilgileniyor.

Türkiye, Afrika'nın dürüst bir savunucusu olarak, örneğin kendisini Batı'ya alternatif olarak sunan Rusya'dan ve Çin'den daha inandırıcı görünebilir.

"Ankara için avantaj"

Senegal'de bir Türk çelik şirketinin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı, Nijerya ordusunun da 2021'de çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı notuna yer verildi.

Söz konusu yazıda, "Nijerya ordusuyla iyi ilişkiler elbette Ankara için bir avantaj." denildi.



#Afrika
#Türkiye
#Fransa
#İsviçre
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlıyor, hangi gün?