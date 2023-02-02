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İttifak görüşmelerine devam eden Memleket Partisi Doğru Partisi Adalet Partisi ve Zafer Partisi liderlerinden ilk fotoğraf geldi

Bir süredir ittifak çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi liderleri bugün bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Rıfat Serdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve sayın Vecdet Öz ile Türkiye gündemini değerlendirdik. Türkiye iki kutuplu siyasete mahkum değildir." ifadelerini kullandı.

17:13 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Vecdet Öz ve Rifat Serdaroğlu bir araya geldi.

Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Vecdet Öz ve Rifat Serdaroğlu bir araya geldi.

İttifak görüşmelerine devam eden Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi liderleri bugün bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ilk kez ortak fotoğraf verdi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Sosyal medya hesabından dört siyasi parti liderinin yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Rıfat Serdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve sayın Vecdet Öz ile Türkiye gündemini değerlendirdik. Türkiye iki kutuplu siyasete mahkum değildir"




#Ümit Özdağ
#Muharrem İnce
#Vecdet Öz
#Rifat Serdaroğlu
1 saat önce
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İttifak görüşmelerine devam eden Memleket Partisi Doğru Partisi Adalet Partisi ve Zafer Partisi liderlerinden ilk fotoğraf geldi
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