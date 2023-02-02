İttifak görüşmelerine devam eden Memleket Partisi Doğru Partisi Adalet Partisi ve Zafer Partisi liderlerinden ilk fotoğraf geldi

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Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Vecdet Öz ve Rifat Serdaroğlu bir araya geldi.
İttifak görüşmelerine devam eden Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi liderleri bugün bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ilk kez ortak fotoğraf verdi.
Sosyal medya hesabından dört siyasi parti liderinin yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: