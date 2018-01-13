İttifak heyeti

AK Parti’den Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP’den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu çalışmaları yürütecek. Önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapması beklenen komisyon ilk randevusunda çalışma usullerini ve takvimi belirleyecek.

TASLAK METİN SUNACAK

Komisyon, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren düzenlemeyi hazırlayan anayasa komisyonu gibi çalışacak.

Uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu da çalışan AK Parti, yaptığı çalışmayı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın onayının ardından taslak metin iki partinin oluşturduğu komisyona gelecek. MHP ise önce AK Parti’nin taslak metnini inceleyecek. Komisyonda metin üzerinde MHP’nin de çalışması doğrultusunda iki parti çalışacak.

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Komisyon, seçim sistemi, seçim barajı gibi ittifakı da doğrudan ilgilendiren yasalara odaklanılması konusunda çalışmalar yapacak. Eğer düzenlemelere ilişkin bir pürüz ortaya çıkarsa konu liderlere iletilerek çözüm aranacak. Ortak komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra iki parti de liderlere taslak metni sunacak. Çalışmaya son şekli Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek. İki liderin de çalışmanın ardından tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Gül ve MHP’li Parsak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği çalışmalarını yürüten iki isimdi. Sistem değişikliğinin mimarı olan iki isim ‘milli ittifak’ın da mimarı olacak.

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