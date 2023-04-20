İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatı'nda toplu istifa: Seçim atmosferinde ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız

İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatı’nda yaklaşık 150 kişi istifa etti.
Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz haftalarda Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle girme kararı aldı.
YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.
Peş peşe istifa haberleri geliyor
İzsiz'in İYİ Parti listesinde aday gösterilmesi tepkilere neden olurken partiden peş peşe istifa haberleri geldi.
"Ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: