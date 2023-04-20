|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatı'nda toplu istifa: Seçim atmosferinde ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız

Afşin İlçe Teşkilatı’nda aralarında belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan yaklaşık 150 kişi, 'partilerinin istikametinden uzaklaştığı' gerekçesi ile istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde; toplumsal karşılığı olan donanımlı, değerli büyüklerimizden hiç kimsenin listede yer almadığını görünce, konu hakkındaki inancımız iyice pekişmiş oldu. Seçim atmosferinde, ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız" denildi.

13:31 . 20/04/2023 Thursday
Yeni Şafak
İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatı’nda yaklaşık 150 kişi istifa etti.

İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatı’nda yaklaşık 150 kişi istifa etti.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz haftalarda Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle girme kararı aldı.

YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.



Peş peşe istifa haberleri geliyor

İzsiz'in İYİ Parti listesinde aday gösterilmesi tepkilere neden olurken partiden peş peşe istifa haberleri geldi.

Afşin İlçe Teşkilatı’nda aralarında belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan yaklaşık 150 kişi
, ‘partilerinin istikametinden uzaklaştığı’
gerekçesi ile istifa ettiklerini açıkladı.

"Ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İyi ve cesur hareketi olarak, kuruluşundan beri zor koşullarda emek verdiğimiz partimizin, istikametinden uzaklaştığını görüyoruz.
Genel merkezin önünde Şanlıurfa il başkanının yaptığı açıklamayı izlerken; Bu açıklamaya karşı ses çıkarılmasını, yalanlamasını bekledik. Ama hiç kimse söylenenler gerçeği yansıtmıyor demedi. Ya da diyemedi.
Bölgemizde; toplumsal karşılığı olan donanımlı, değerli büyüklerimizden hiç kimsenin listede yer almadığını görünce, konu hakkındaki inancımız iyice pekişmiş oldu.
Afşin İYİ Parti teşkilatının başkan başkanlığında, deprem döneminde sahada vücut bulamamış olması bazı spekülasyonlara sebep oldu.
Birçok yerde benzer durumların yaşandığı bir seçim atmosferinde, ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız"


#İYİ Parti
#Afşin
#Meral Akşener
23 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.