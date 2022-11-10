İYİ Parti Aksaray İl Teşkilatından 3 kişi istifa etti

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan yaptıkları yazılı açıklamayla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular. Ağır, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın kuruluşundan beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev yaptığını belirtti.

'GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUZ'

Ağır, 16 Kasım 2021'den bugüne kadar İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı. Ağır, "Şahsım Ömer Faruk Ağır olarak İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan arkadaşlarım ile beraber, gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.