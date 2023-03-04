İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılmasına ilişkin, "Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız" dedi. 'Biz bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik.' diyen Erdoğan "Oturdular, konuştular, dağıldılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde" ifadelerini kullandı.