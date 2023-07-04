İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu: Akşener teşkilatları Buğra Kavuncu'ya emanet etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye ve Millet İttifakı'na rest çekmesinin ardından Lütfü Türkkan'dan da açıklama geldi. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Türkkan, CHP'ye tepki göstererek "İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız." dedi. Türkkan, "Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.