İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu: Akşener teşkilatları Buğra Kavuncu'ya emanet etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı belirledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultay sonrasında yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener başkanlığında İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binada gerçekleştirilen toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de olduğu dönem FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerin tamamı şöyle:
• Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural
• Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz
• Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu
• Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir
• Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin
• Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok
• Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı
• Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı
• Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş
• Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın
• Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak
• Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu
• Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz
• Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale
• Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir
• Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir
• Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay
• Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner
• Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel
• Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu
• Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu