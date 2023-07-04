|
Gündem

İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu: Akşener teşkilatları Buğra Kavuncu'ya emanet etti

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de olduğu dönem FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi. Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter olurken, Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdüreceği açıklandı.

15:55 . 4/07/2023 Salı
Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı belirledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı belirledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultay sonrasında yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener başkanlığında İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binada gerçekleştirilen toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.


Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.


  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de olduğu dönem FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimlerin tamamı şöyle:


• Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural


• Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz


• Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu


• Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir


• Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin


• Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok


• Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı


• Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı


• Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş


• Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın


• Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak


• Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu


• Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz


• Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale


• Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir


• Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir


• Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay


• Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner


• Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel


• Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu


• Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu

#İYİ Parti
#Başkanlık Divanı
#Meral Akşener
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapuda devrim gibi uygulama başladı: Noterden tapu satışı nasıl yapılacak?