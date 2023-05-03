İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: Manisa Alaşehir Teşkilatında toplu istifa

İYİ Parti Manisa Alaşehir Teşkilatı
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken İYİ Parti'de bu kez de Manisa'dan peş peşe istifa haberleri geldi.
İYİ Parti Alaşehir Teşkilatında aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.
"Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez"
Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ’ın da bulunduğu İYİ Parti’den 22 kişi topluca istifa etti. Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: