İYİ Parti milletvekilliği adaylığından istifa edip MHP’ye geçti

“Evli ve üç çocuk annesiyim. İYİ Parti'de Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yaptım. Erzurum İYİ Parti listesinden altıncı sıradan milletvekili adayı oldum. Ancak hep gönlümde MHP vardı. Başkanımın daveti üzerine bugün burada olduğum için çok mutluyum”