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Teröristbaşı Sabri Ok terör ittifakını alenen ifşa etti: PKK ve İYİ Parti aynı yerde

14 Mayıs'taki seçimlerde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan eden terör yuvası Kandil'den ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Terörist Sabri Ok, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde durduğunu söyledi.

15:01 . 26/04/2023 Çarşamba
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Teröristbaşı Sabri Ok - Meral Akşener

Teröristbaşı Sabri Ok - Meral Akşener

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde tarihinin en önemli tercihlerinden birini yapacak.

Yedili Masa cephesi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için destek arayışında. En büyük destek ise yıllardır kan döken terör örgütü PKK'dan geldi.

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe yaptığı açıklamalarla, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.

PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra terörist başı Duran Kalkan'dan da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Bu çağrılara da kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Kandil'in açıklamalarından sonra safını belli eden HDP ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti.

Teröristbaşı Ok: PKK ve İYİ Parti aynı yerde

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den bu kez ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

PKK ve İyi Parti aynı yerde diyen terör elebaşı şu ifadeleri kullandı:

  • PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.

"AK Parti'yi yenmek için Millet İttifakı kuruldu"

AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli diyen Ok şöyle konuştu:

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu."

#Sabri Ok
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#PKK
#İttifak
#seçim
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