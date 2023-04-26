Teröristbaşı Sabri Ok terör ittifakını alenen ifşa etti: PKK ve İYİ Parti aynı yerde

Teröristbaşı Sabri Ok - Meral Akşener
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde tarihinin en önemli tercihlerinden birini yapacak.
Yedili Masa cephesi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için destek arayışında. En büyük destek ise yıllardır kan döken terör örgütü PKK'dan geldi.
Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe yaptığı açıklamalarla, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.
PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra terörist başı Duran Kalkan'dan da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.
Bu çağrılara da kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.
Kandil'in açıklamalarından sonra safını belli eden HDP ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti.
Teröristbaşı Ok: PKK ve İYİ Parti aynı yerde
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den bu kez ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.
Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.
PKK ve İyi Parti aynı yerde diyen terör elebaşı şu ifadeleri kullandı:
- PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.
"AK Parti'yi yenmek için Millet İttifakı kuruldu"
AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli diyen Ok şöyle konuştu: