İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Denizli'de bir miting düzenledi. Mitingle ilgili paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray ise, 2018 yılındaki Kocaeli mitinginden bir fotoğrafı bugün çekilmiş gibi Twitter hesabından paylaştı. Çıray, paylaşımında "Siz meydanları artarak doldurun Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli" ifadesini kullandı.

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