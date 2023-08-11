İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray MHP'nin ittifak çağrısını değerlendirdi: İYİ Parti'nin oyları yüzde 5 civarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleriyle İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çağrısının ardından bir paylaşım yapan eski İYİ Partili Aytun Çıray, "İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile iş birliğini savunuyor. Diğer bir grup da '2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık' diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. 'İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?' diyorlar" iddiasında bulundu.