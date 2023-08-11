İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray MHP'nin ittifak çağrısını değerlendirdi: İYİ Parti'nin oyları yüzde 5 civarında

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yaptı. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.
İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, Haber Global TV canlı yayınında, Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı ittifak çağrısını değerlendirdi.
"MHP'nin teklifine 'evet' demek İYİ Parti'nin kapısına kilit vurmak demektir"
"İYİ Parti'nin oyları yüzde 5 civarında"
Akşener'in eski başdanışmanı, İYİ Parti'nin oylarının yüzde 5 civarına kadar düştüğünü de söyledi.
Çıray konuya ilişkin şunları söyledi: