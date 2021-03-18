Gündem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu HDP PKKya savaş açmak zorunda
POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya dair açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İnegöl İlçe Teşkilatı'nın kongresinde, HDP'nin kapatılması için açılan davayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ağıralioğlu, HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tutumunun aksine, net bir cevap vermeden şu ifadeleri kullandı:

"HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir"

İYİ Partili Ağıralioğlu: HDP'lilerin fezlekelerine gözlerim açık evet diyeceğim
GÜNDEM
İYİ Partili Ağıralioğlu: HDP'lilerin fezlekelerine gözlerim açık evet diyeceğim

Akşener'in
OYNAT 01:18
Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
OYNAT 00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Sadece ışıkaltında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.
TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var bir ilk değil

​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

​Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19'a yükseltildi.

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.