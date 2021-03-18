İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP PKK'ya savaş açmak zorunda
HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya dair açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İnegöl İlçe Teşkilatı'nın kongresinde, HDP'nin kapatılması için açılan davayla ilgili değerlendirmede bulundu.
Ağıralioğlu, HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tutumunun aksine, net bir cevap vermeden şu ifadeleri kullandı:
"HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir"