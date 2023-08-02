İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın: Kemal Bey'e fazla mı güvendik diye kendimizi sorguluyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konusunda kendilerini sorguladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından muhalefette başlayan tartışmalar bitmiyor.
Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişken, benzer bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi.
'Akşener masadan neden kalkmadı?'
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak yapıldığı için seçimin kaybedildiğini söyleyen Akalın'a "Kazanamayacak aday diyerek Akşener ve İYİ Parti bu kişiler masaya ilk oturduğunda neden kalkmadı?" diye soruldu.