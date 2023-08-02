İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın: Kemal Bey'e fazla mı güvendik diye kendimizi sorguluyoruz

"Biz zaten kendimizi orada sorguluyoruz. Kemal Bey'e yeterinden fazla mı güvendik diye. Biz açıkçası bunun olabileceğini gördük ama beklemedik. Bu bir tavır mıdır? Tavırdır. Bunlar öngörülemez şeyler değildi bizim için. Sonuç alınamayacağından ötürü öyle bir hareket beklemedik."