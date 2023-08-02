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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın: Kemal Bey'e fazla mı güvendik diye kendimizi sorguluyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak yapıldığı için seçimin kaybedildiğini söyledi. "Akşener bu kişiler masaya ilk oturduğunda neden kalkmadı?" sorusu yöneltilen Akalın, "Biz zaten kendimizi orada sorguluyoruz. Kemal Bey'e yeterinden fazla mı güvendik diye. Biz açıkçası bunun olabileceğini gördük ama beklemedik." yanıtını verdi.

10:11 . 2/08/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konusunda kendilerini sorguladıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konusunda kendilerini sorguladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından muhalefette başlayan tartışmalar bitmiyor.

Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişken, benzer bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi.



'Akşener masadan neden kalkmadı?'

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak yapıldığı için seçimin kaybedildiğini söyleyen Akalın'a "Kazanamayacak aday diyerek Akşener ve İYİ Parti bu kişiler masaya ilk oturduğunda neden kalkmadı?" diye soruldu.

'Kemal Bey'e fazla mı güvendik diye kendimizi sorguluyoruz'

"Bu Kemal Bey'in teklifidir" diyen Akalın,
"Biz zaten kendimizi orada sorguluyoruz. Kemal Bey'e yeterinden fazla mı güvendik diye. Biz açıkçası bunun olabileceğini gördük ama beklemedik. Bu bir tavır mıdır? Tavırdır. Bunlar öngörülemez şeyler değildi bizim için. Sonuç alınamayacağından ötürü öyle bir hareket beklemedik."
ifadelerini kullandı.

'Kalbi ittifak oluşursa, uyum oluşursa sonuç alıyorsunuz'

Akalın,
"Kalbi ittifak oluşursa, uyum oluşursa sonuç alıyorsunuz. Çünkü sinerji oradan çıkıyor. Ama ne yazık ki onu göremedik. O son adaylığın konuşulduğu gün de 'Biz böyle 5 düşünüyoruz siz de buyurun efendim' dendiği gün de başka bir şirazeye çıkmıştı mesele."
açıklamasında bulundu.

Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu kez İYİ Parti'yi topa tuttu: İlkesiz bir parti hiçbir şansları yok
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu kez İYİ Parti'yi topa tuttu: İlkesiz bir parti hiçbir şansları yok

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzen gazeteci Fatih Portakal, sonuçlar sonrasında ağız değiştirerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tutan yayınlar yapmaya başlamıştı. YouTube kanalında yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Portakal, ittifak ortaklarından İYİ Parti'nin, AK Parti ile ittifak yapabileceğini iddia etti. Portakal, "Meral Hanım'dan ben beklerim. İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Onlar ister. Parti sözcüsü son yaptığı açıklamada, 'biz kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz.' diyor. Hiçbir şansları yok İYİ Parti'nin. Hiçbir yerde. Kıyılarda, sahillerde bile hiç şansları yok onun altını çizelim." ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti
#Mehmet Tolga Akalın
#Kemal Kılıçdaroğlu
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