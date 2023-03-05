|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır: Akşener bu zamana kadar neler yaşadı anlatırsam...

Altılı Masa'nın dağılmadan önceki toplantısının ardından 'Millet beşten büyüktür' şeklinde tweet atan ve daha sonra paylaşımını kaldıran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Dikbayır, paylaşımının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine sildirdiğini söyledi. Akşener'in çok nezaketli olduğunu belirten Dikbayır, "Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." sözleriyle muhalefetin baştan beri yaşadığı fikir ayrılığını da itiraf etti.

22:16 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Altılı Masa'nın son toplantısının ardından Twitter hesabından "Millet beşten büyüktür." şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve birkaç dakika sonra paylaşımını silmişti.


'Paylaşımı Akşener sildirdi'


HaberTürk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamada bulunan Dikbayır,
"Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim, çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Ben tweeti attım birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım bir tweeti sildirebilecek tek bir kişi var o da Sayın Akşener."
dedi.

'Neler neler yaşandı anlatsam...'


Akşener'in kendisine 'Bu masadaki diğer liderleri incitir, kaldırırsan iyi olur' dediğini belirten Dikbayır,
"Çok nezaketlidir Sayın Meral Akşener. Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok."
ifadelerini kullandı.



#Ümit Dikbayır
#İYİ Parti
#Meral Akşener
1 saat önce
default-profile-img
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır: Akşener bu zamana kadar neler yaşadı anlatırsam...
Kocaeli'nin 12 belediyesi depremzedeler için seferber oldu: Haberi aldıktan bir saat sonra yola çıktılar
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz
Stanojevic'ten istifa açıklaması: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz
Sedat Ağçay: Oyun beni mutlu etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.