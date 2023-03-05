İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Altılı Masa'nın son toplantısının ardından Twitter hesabından "Millet beşten büyüktür." şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve birkaç dakika sonra paylaşımını silmişti.
'Paylaşımı Akşener sildirdi'
'Paylaşımı Akşener sildirdi'
HaberTürk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamada bulunan Dikbayır,
"Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim, çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Ben tweeti attım birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım bir tweeti sildirebilecek tek bir kişi var o da Sayın Akşener."
dedi.
'Neler neler yaşandı anlatsam...'
'Neler neler yaşandı anlatsam...'
Akşener'in kendisine 'Bu masadaki diğer liderleri incitir, kaldırırsan iyi olur' dediğini belirten Dikbayır,
"Çok nezaketlidir Sayın Meral Akşener. Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok."
ifadelerini kullandı.
#Ümit Dikbayır
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#Meral Akşener
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır: Akşener bu zamana kadar neler yaşadı anlatırsam...
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