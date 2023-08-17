İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan Devlet Bahçeli'ye çağrı: Komşuluk yetmez yol arkadaşlığına ihtiyacımız var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı göndererek "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti cephesinden olumlu bir yanıt gelmezken, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İYİ Parti'nin ittifak çağrısında 'üçüncü yol' vurgusu
'Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var'
Akalın, Devlet Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımını şöyle sürdürdü: