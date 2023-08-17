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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan Devlet Bahçeli'ye çağrı: Komşuluk yetmez yol arkadaşlığına ihtiyacımız var

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısında bulundu. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

13:04 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı göndererek "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti cephesinden olumlu bir yanıt gelmezken, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti'nin ittifak çağrısında 'üçüncü yol' vurgusu

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'ye 'ittifak' çağrısında bulunarak
'üçüncü yol
' vurgusu yaptı.
"Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir." diyen Akalın,
"Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir. Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır.
" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var'

Akalın, Devlet Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var! Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır."


#İYİ Parti
#Mehmet Tolga Akalın
#MHP
#Devlet Bahçeli
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