İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz FETÖ'nün sitesine konuştu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye konuştu. Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulunup şikayet eden Durmuş, daha sonra sitenin paylaşımını da sosyal medya hesabından yayımladı.
Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos’la bir söyleşi gerçekleştirdi.
Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos’un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.