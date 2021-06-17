Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Akşener HDP binasına saldırıyı kınadı
POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener HDP binasına saldırıyı kınadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de HDP binasına gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener HDP binasına saldırıyı kınadı
​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İzmir'de, silahlı bir şahısın HDP il binasına gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla saldırganı yakalamıştı.

İYİ Parti'den saldırıya kınama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

Akşener paylaşımında, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi.

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HDP İzmir il binasına silahlı saldırı: 1 ölü
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