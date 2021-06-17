İYİ Parti Genel Başkanı Akşener HDP binasına saldırıyı kınadı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de HDP binasına gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 16:51 Son Güncelleme: 17 Haziran 2021, 17:03 Yeni Şafak