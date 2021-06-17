İYİ Parti Genel Başkanı Akşener HDP binasına saldırıyı kınadı

İzmir'de, silahlı bir şahısın HDP il binasına gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla saldırganı yakalamıştı.
İYİ Parti'den saldırıya kınama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.
Akşener paylaşımında, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi.