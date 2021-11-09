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POLİTİKA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi" ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkana sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi
Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Meral Akşener Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Planlı bir provokasyon
OYNAT 00:59
Meral Akşener Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Planlı bir provokasyon
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında şehit yakınına küfreden Lütfü Tükkan hakkında ilk kez konuştu. Yaşanan olayın AK Partinin planlı bir provokasyonu olduğunu iddia eden Akşener, 'Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri eden ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi' ifadeleriyle Türkkan'ın ahlaksızlığını hafifletmeye çalıştı.


Skandal açıklama

İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. yankıları hala süren olay hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den skandal bir açıklama geldi.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü
GÜNDEM
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü

AKŞENER'DEN ŞEHİT AĞABEYİNE SKANDAL SÖZLER

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi. Akşener şöyle konuştu: "Ak Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Evet Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz."

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


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